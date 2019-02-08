40 лет и нет работы. Составлен портрет типичного московского преступника

Глава ведомства рассказал, что в 2018 году нераскрытыми в столице остались свыше 90 тысяч правонарушений.

В минувшем году преступления в Москве совершали мужчины 30–49 лет, безработные, без высшего образования. Об этом заявил и.о. столичного прокурора Олег Манаков на основании 32 тысяч фигурантов уголовных дел.

— Преступления совершали мужчины (84%) со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (63,5%), не жители Москвы (52%) в возрасте 30–49 лет (51%), — уточнил правоохранитель в ходе коллегии.

По словам Манакова, раскрываемость преступлений в 2018 году достигла 31% (2016 год — 27%, 2017 год — 30%). Так, виновников убийств в Москве находят в 87% случаев, разбоев — в 74%, преступлений, связанных с экстремизмом, — в 79,5% и в 74% — связанных с терроризмом.

Манаков отметил, что нераскрытыми в столице по итогам прошлого года остались свыше 90 тысяч преступлений. Как уточнил прокурор, большая часть из них приходится на кражи и мошенничества.