Самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ не менялся 10 лет

Востребованность дисциплины объясняется просто: этот экзамен считается обязательным для поступления на большинство гуманитарных специальностей в российских вузах.

Самым популярным предметом по выбору для экзаменации у российских выпускников остаётся обществознание. В 2019 году его будут сдавать почти 385 тысяч человек.

— Лидером среди выборных предметов, как и в прошлом году, остаётся обществознание, — рассказал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. — Но, что нас радует очень, что по сравнению с прошлым годом произошло значительное увеличение ребят, выбравших физику, химию, биологию.

В 2019 году досрочный период ЕГЭ пройдёт с 20 марта по 10 апреля, а основной — с 27 мая по 1 июля. На сдачу экзамена подали заявление почти 780 тысяч человек.

Напомним, что в прошлом году обществознание также стало самой популярной дисциплиной, его сдавали 53% выпускников. Но и в 2017-м эта дисциплина тоже стала самой массовой среди предметов, которые можно выбирать. Ситуация повторяется с 2009 года, когда сдача ЕГЭ стала обязательной. В тот год обществознание выбрали 44,2% выпускников текущего года, в 2010 году — 53,1%, в 2011-м — 58,9%, в 2012-м — 60,9%.