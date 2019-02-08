"Один из духовных лидеров". В Театре им. Моссовета рассказали, каким был Юрский

Как ранее сообщалось, артист скончался в возрасте 83 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Артисты Театра им. Моссовета, в котором служил народный артист РСФСР Сергей Юрский, вспоминают о нём как о большом артисте и человеке.

— Наш театр постиг большой удар, потому что Сергей Юрьевич был не только ведущим артистом, режиссёром прекрасным, — он был одним из духовных лидеров театра, творческим ориентиром, — отметила актриса, заслуженная артистка России Ольга Анохина, игравшая с Юрским многие годы. — От нашего айсберга откололась очень большая льдина.

— Сергей Юрьевич обладал колоссальным количеством качеств, которые были дарованы только ему: талант, и не один (актёрский, режиссёрский, писательский, драматургический, партнёрский, наставнический), — сказал актёр Андрей Межулис. — Я восторгался его юмором, отношением к жизни.

По словам Межулиса, Юрский был человеком неуёмным и спешил поставить свои пьесы.

Напомним, актёр скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет в результате остановки сердца. Прощание с ним пройдёт в Театре имени Моссовета. Похоронен Юрский будет на Троекуровском кладбище. О правилах жизни Сергея Юрского — в материале Лайфа.