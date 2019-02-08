Два дня под завалами. В Турции подросток чудом выжил после обрушения дома

Читайте также

Два дня под завалами. В Турции подросток чудом выжил после обрушения дома

194

Фото: © Анатолийское агентство

Как отмечается, число погибших в результате произошедшего возросло до 14 человек.

В Стамбуле спасатели достали из-под завалов рухнувшего 6 февраля здания 16-летнего подростка. Об этом сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Как отмечается, в момент обрушения в доме находилось 30 человек. Что стало причиной случившегося, пока не ясно.

По последним данным, в результате обрушения здания погибли 14 человек. Тела трёх погибших были найдены в пятницу, 8 февраля.

Момент обрушения здания попал на видео — оно сложилось, словно карточный домик.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×