Взрыв газа разнёс ларёк с шаурмой в Махачкале

Один человек пострадал при взрыве бытового газа и пожаре в пристройке помещения по приготовлению шаурмы в Махачкале. Как сообщает МЧС по Дагестану, ЧП произошло в доме 22 по улице Хуршилова.

В управлении уточнили, что в результате взрыва в помещении площадью 4 квадратных метра выбило стёкла. Пострадавший с ожогами был экстренно доставлен в больницу.

Пожар был быстро ликвидирован, на соседние здания огонь перекинуться не успел. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.