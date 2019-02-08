Выглядел как звезда сериала. В Румынии итальянец год выдавал себя за хирурга

Уточняется, что мужчина не получал медицинского образования на родине. Сам он уверяет, что его степени были признаны в Румынии.

Сотрудники пограничной службы Румынии задержали и передали полиции мужчину, выдававшего себя за пластического хирурга. Об этом сообщает New York Times.

Итальянец Маттео Полити выдавал себя за доктора Мэтью Моуда. Под этим именем на странице в соцсети Facebook мужчина рекламировал косметические процедуры, включая хирургию, которые проводил в клинике в Бухаресте. Издание отмечает, что сам Полити выглядел как звезда очередного телесериала про врачей.

Румынские власти начали расследование в отношении мужчины после появления в СМИ новостей о том, что он провёл операцию по меньшей мере одной женщине, не имея должной квалификации.

В марте прошлого года мужчина получил разрешение на предоставление медицинских услуг на имя Маттео Полити от органов общественного здравоохранения румынской столицы. Как уточняется, 5 февраля это разрешение было отозвано. Отмечается, что оно не разрешало приехавшему из Италии мужчине заниматься врачебной деятельностью. Полити требовалось разрешение от минздрава страны и румынской коллегии врачей.

Газета пишет, что мужчина неспроста выбрал себе другое имя — в 2011 году итальянский суд установил, что Полити незаконно занимался врачебной деятельностью. Мошенника приговорили к условному лишению свободы.

Адвокат Полити по тому делу Сильвия Санна заявила, что на родине мужчина не получал дипломов о врачебном образовании. Ей неизвестно о наличии у Полити медицинской степени, полученной за границей.

Вскоре после того как о мошеннике стало известно, он удалил свою страницу в соцсети.

— С момента, как я был признан с помощью юриста, я могу называть себя врачом. Мои степени были признаны и подтверждены, — заявил мужчина в интервью румынскому телеканалу Antena 1.

Полити не стал уточнять, про степени в каких областях он говорит.

Ранее Лайф писал, как в Великобритании извращенец притворился врачом, чтобы провести интимный осмотр беременной.