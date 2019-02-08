Отдохнули, называется. В Куршевеле самолёт "прилетел" в сугроб — видео

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Отдохнули, называется. В Куршевеле самолёт "прилетел" в сугроб — видео

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Самолёт с пассажирами совершил жёсткую посадку в аэропорту на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что воздушное судно не успевает затормозить на короткой полосе, пробивает ограждение и "закапывается" в сугроб. По словам очевидца, на борту в этот момент находились шесть человек, сильно пострадала молодая девушка.

Ранее Лайф писал, что вечером 6 февраля самолёт, прилетевший из Тюмени в Москву, врезался в мачту освещения. По данным СК, причиной ЧП стал лёд на рулёжной дорожке.

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