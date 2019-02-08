У семьи из Карелии изъяли пятерых детей

Суд ограничил семью Киселёвых в родительских правах, поскольку те недостаточно заботятся об образовании детей.

У Анатолия и Лидии Киселёвых из города Костомукши в Республике Карелия изъяли пятерых детей. Об этом сообщает издание "Петрозаводск говорит".

Детей забрали по решению суда — супругов обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей после того, как они перевели детей на домашнее обучение, но фактически их образованием никто не занимался. Также несовершеннолетние дети не посещали медицинские учреждения. До суда Киселёвым выписали 12 штрафов по статье "Ненадлежащее воспитание". Добавим, что также отца и мать на полгода ограничили в родительских правах.

— Наша задача создать нормальные жилищно-бытовые условия для детей, отработать с семьёй так, чтобы по истечении срока ограничения в правах они могли вернуться домой, — в свою очередь заявил детский омбудсмен по Карелии Геннадий Сараев.

При этом родители уверены, что детей у них забрали не из-за того, что они не занимались их образованием, а из-за отказа платить взносы в школе.

Сейчас дети находятся в Москве.