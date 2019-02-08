В Башкирии школьница умерла по пути в больницу

По словам родителей, когда они предлагали поместить дочь в медучреждение, им было отказано.

В Башкирии возбуждено уголовное дело после смерти 16-летней жительницы одной из деревень Аургазинского района, которой вовремя не была оказана медицинская помощь. Как сообщили в региональном управлении СК, речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека.

— Установлено, что девушка за день до смерти обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие, — говорится в сообщении ведомства.

По информации издания "Аургазинский вестник", в начале февраля школьница из села Тряпино после консультации местного фельдшера по направлению была на приёме у педиатра в Толбазинской ЦРБ. Там ей поставили диагноз и выписали лечение.

На следующий день состояние девушки не улучшилось, и к пациентке вновь позвали фельдшера. Тот поставил больной уколы, прописанные врачом, однако ей становилось всё хуже.

Родители обратились в скорую села Толбазы, однако там сказали, что свободных машин нет, поэтому школьницу было решено везти к медикам на личном транспорте. По пути она скончалась.

По словам родителей, будучи на приёме у фельдшера и лечащего врача, они изъявляли желание поместить дочь в больницу, но им было сказано, что свободных мест в педиатрическом отделении нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется причина смерти девушки.