Нужны не кувырки, а песня. Соседов не оценил отправку Лазарева на Евровидение

Эксперт предположил, что придумать что-то яркое и эксцентричное мог бы другой Сергей — Шнуров.

Шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что считает неправильным решение отправить на музыкальный конкурс "Евровидение" певца Сергея Лазарева. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

— Что, у нас нет больше других мастеров, других певцов?! Да, он соответствует полностью формату Евровидения, но он уже был и прекрасно себя показал, — сказал эксперт.

По его словам, Лазарев является артистом европейского класса. В то же время отправка на конкурс одного и того же участника от огромной страны видится Соседову неправильной.

Шоумен считает, что ставку необходимо делать на песню, а не на шоу. Критик отметил, что в прошлый раз ставка у Лазарева была сделана на постановку — был акцент на сценическое решение.

— Но ведь конкурс "Евровидение" — это не конкурс клипов или постановок, это прежде всего конкурс песни. Песня обычная, стандартная, и рассчитывать, что прям "Ах!", прямо и выберут, мне кажется, было наивным, — прокомментировал Соседов участие Лазарева в конкурсе в 2016 году.

Эксперт заявил, что, если бы выбирать пришлось ему, он бы отправил на Евровидение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

— Почему нет? Человек, именно представляющий Россию, он ментально наш. Ментально — вот он, наш, российский. Пусть бы он придумал что-то такое эксцентричное, увлекательное, яркое, непосредственное, фееричное, — предложил Соседов.

Шоумен резюмировал, что важно просто интересно, разнопланово и достойно представить Россию на песенном конкурсе.

Отметим, что Соседов не первый раз предлагает кандидатуру Сергея Шнурова в качестве представителя России на Евровидении.

Ранее стало известно, что на конкурсе "Евровидение-2019" Россию будет представлять популярный певец Сергей Лазарев. Мнение Соседова разделяет продюсер Иосиф Пригожин — он предложил послать вместо Лазарева кого-нибудь другого.