Тюменскую школьницу вызволили из кошачьего "концлагеря" с 30 животными

Кошатница-мать превратила квартиру в настоящий ад для своего ребёнка и самих хвостатых "жильцов".

Судебные приставы вызволили 12-летнюю жительницу Тюмени из кошачьего "концлагеря", в который мать превратила их квартиру. Сама женщина уехала в командировку, а заботу о 30 больных животных переложила на плечи своей дочери, которая в течение недели была заперта в квартире с ужасающими условиями.

Запах кошачьих экскрементов много лет отравлял жизнь не только ближайшим соседям, но и всему дому, распространяясь по вентиляции. Дело дошло до суда, который обязал хозяйку "нехорошей" квартиры сократить количество кошек и устранить санитарно-эпидемические нарушения. Собственно, приставы и пожаловали в квартиру кошатницы, чтобы выяснить, как исполняется предписание суда.

— Когда сотрудники попали в квартиру, то увидели такую картину: ужасный беспорядок, множество грязных, больных кошек, невыносимый, отвратительный запах аммиака, не было никакой пригодной для проживания мебели и техники, ребёнок спал на рваном испачканном матрасе, лежащем на полу, — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Оставить ребёнка в таких условиях было невозможно, но и передать школьницу её дедушке — тоже. Посетив его квартиру, надзорные службы обнаружили ту же историю: кошки, грязь и вонь. Девочку временно определили в социальный центр, а кошек пристроили в местный приют.

Отметим, что в России уже обсуждается идея ограничить количество питомцев в квартирах. Как уже сообщал Лайф, предлагается установить лимит на содержание не более двух средних собак или трёх кошек на площади стандартной двухкомнатной квартиры.