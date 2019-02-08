В ФРГ осудили Киев за недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

В Германии заявили, что принятый Верховной радой закон о запрете для россиян быть наблюдателями на украинских выборах не соответствует нормам ОБСЕ. Об этом сказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

— К подготовке свободных, демократических и транспарентных выборов относится возможность участия в наблюдении за ними. Это стандарт внутри ОБСЕ, и таким образом решение Украины выпадает за рамки этих стандартов, — заявил Зайберт.

В свою очередь в немецком МИД добавили, что немецкие власти серьёзно относятся к этому украинскому законопроекту. Он добавил, что Берлин ищет возможность провести диалог с Киевом по этому вопросу.

Верховная рада приняла закон, который запрещает россиянам быть наблюдателями на украинских выборах 31 марта 2019 года. Сенатор Владимир Джабаров предупредил Киев о негативных последствиях этого закона.