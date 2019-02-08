Арест Вышинского продлён до 8 апреля

Суд в Херсоне продлил арест журналиста Кирилла Вышинского до 8 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.
Напомним, главный редактор агентства РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Его обвинили в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия.
В России возбудили уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины, который ведёт следствие в отношении Вышинского.
Москва и ОБСЕ призывают власти Украины отпустить журналиста, которого, по сути, лишили свободы из-за его профессиональной деятельности.
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