Арест Вышинского продлён до 8 апреля

Журналист обвиняется в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия.

Суд в Херсоне продлил арест журналиста Кирилла Вышинского до 8 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

Напомним, главный редактор агентства РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Его обвинили в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия.

В России возбудили уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины, который ведёт следствие в отношении Вышинского.

Москва и ОБСЕ призывают власти Украины отпустить журналиста, которого, по сути, лишили свободы из-за его профессиональной деятельности.