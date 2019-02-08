Иномарку разорвало пополам. Один человек погиб в массовом ДТП в Крыму

По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу, чтобы обогнать "КамАЗ", и влетел в Daewoo Matiz.

В результате столкновения двух грузовиков и трёх легковушек на трассе Симферополь — Керчь погиб человек. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, ещё один человек пострадал.

По предварительной версии, водитель грузовика решил обогнать впереди двигавшийся "КамАЗ", выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. В результате легковушку буквально "разорвало" пополам — детали машины разлетелись на несколько десятков метров. Находившийся за рулём иномарки погиб на месте, виновник ДТП получил травмы.

— Далее участниками аварии стали ещё три транспортных средства: две легковые машины и грузовой автомобиль, не успевшие затормозить и допустившие столкновение, — пояснили в управлении.

Сейчас на месте смертельной аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.