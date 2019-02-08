В Ульяновске живодёр выбросил из окна почти 20 кошек

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В Ульяновске живодёр выбросил из окна почти 20 кошек

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Фото: © VK/НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА"

Житель Ульяновска выбросил из окна 19 кошек и котят. Об этом сообщает официальное сообщество фонда "Доброе сердце мира".

Инцидент произошёл вечером 7 февраля. Происходящее было заснято на видео женщиной, проходившей мимо. В это же время неравнодушные люди вызвали полицию и по данному факту было написано заявление. Как сообщает РИА "Новости", полиция Ульяновска уже начала проверку.

Некоторые из животных находятся в тяжёлом состоянии, из-за чего было принято решение перевезти их в Самару. В настоящий момент все они живы.

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