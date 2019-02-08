Школьники могут получить возможность сдавать ЕГЭ на компьютере

Руководитель ФИПИ считает, что экзамен станет интересен, если его смогут сдавать в новом формате.

В перспективе сдача единого госэкзамена может быть переведена в электронный формат на компьютер. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА "Новости".

— С большой долей вероятности можно сказать, что всё-таки единый государственный экзамен когда-то будет трансформироваться и действительно будет уходить больше в эту область, — ответил Музаев на вопрос о том, возможно ли в будущем перевести сдачу ЕГЭ в электронный вариант.

Замруководителя ведомства отметил, что подобная перспектива обсуждается, в том числе на международных конференциях.

Музаев добавил, что процесс тормозят разные факторы. В их числе оборудование, инфраструктура в регионах и в пунктах проведения экзамена.

Руководитель Федерального института педагогических исследований (ФИПИ) Оксана Решетникова отметила, что изменение формата сдачи подразумевает и изменение контрольно-измерительных материалов (КИМ). По словам Решетниковой, в случае сдачи ЕГЭ через компьютер КИМ будет интерактивен, а сам экзамен станет интересен.

В ходе пресс-конференции Музаев также сообщил, что самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ не менялся уже 10 лет.