Путин заявил, что режиму контроля над вооружениями сейчас брошен вызов

В своём послании к дипломатам президент обозначил также борьбу с террористической угрозой и мирный процесс в Сирии.

Президент России Владимир Путин отметил, что МИД РФ необходимо уделять особое внимание поддержанию стратегической стабильности ввиду того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения был брошен вызов. Об этом говорится в приветственном послании главы государства российским дипломатам по случаю Дня дипломатического работника, который на торжественном собрании зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьёзным испытаниям, перед дипломатами стоят важные масштабные задачи, — говорится в сообщении.

В своём послании Путин обозначил и другие направления, которым также необходимо уделить внимание: это борьба с террористической угрозой, мирный процесс в Сирии, наращивание усилий по развитию евразийских интеграционных процессов и расширению внешних связей ЕврАзЭС.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.