ЕГЭ по китайскому языку будут сдавать почти 300 российских школьников

Ранее сообщалось, что самый популярный предмет по выбору на госэкзамене не менялся 10 лет.

В 2019 году в список иностранных языков, которые выпускники российских школ могут сдавать на ЕГЭ по выбору, добавился китайский. Этот экзамен выбрали 289 школьников из 43 регионов страны. Об этом сообщил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Китайский язык у нас изучает в стране около 17 тысяч школьников, в последние годы мы видим рост, — сказал журналистам Музаев.

По его словам, к нововведению всё готово: контрольные измерительные материалы разработаны, тесты проведены, появились желающие сдать ЕГЭ по данному предмету.

Ранее Лайф писал, что самым популярным предметом по выбору для экзаменации у российских выпускников уже десять лет остаётся обществознание. В этом году его будут сдавать почти 385 тысяч школьников.