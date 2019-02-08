Скончалась звезда "Убийства в Восточном экспрессе"

Актёра пять раз номинировали на премию "Оскар", однако её лауреатом он так и не стал.

Актёр и кинорежиссёр Альберт Финни скончался на 83-м году жизни в окружении близких после короткой болезни, сообщает The Guardian.

— Альберт Финни мирно ушёл из жизни в возрасте 82 лет после короткой болезни, — сказано в заявлении пресс-секретаря семьи актёра.

Albert Finney, chameleon-like star of stage and screen, dies at 82 https://t.co/SV0LkNsiRJ pic.twitter.com/8bq81MHoUd — Hollywood Reporter (@THR) 8 февраля 2019 г.

В 2011 году пятикратный номинант на премию "Оскар" рассказал, что долгое время борется с болезнью — раком почки.

Финни — лауреат трёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус", премии "Эмми" и премий Гильдии киноактёров США.

Актёр наиболее известен по участию в картинах "Убийство в Восточном экспрессе", "Эрин Брокович", "Крупная рыба" и "Ультиматум Борна".