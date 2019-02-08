Путин освободил от должностей генералов из МВД, СК, МЧС и ФСИН

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Путин освободил от должностей генералов из МВД, СК, МЧС и ФСИН

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о перестановках в МВД, СК, ФСИН и МЧС. Одни генералы сняты с должностей, другие назначены. Документ опубликован на портале правовой информации.

К примеру, освобождены от своих должностей замглавы МВД Татарстана Рафаиль Гильманов и старший помощник главы СК РФ Ирина Зейберт.

Среди назначенцев Илья Бондарь, занявший пост начальника Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД, а также Александр Быков, получивший должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

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