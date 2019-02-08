Поджидали у подъезда. Раскрыты жуткие детали убийства боксёра в Белгороде

По предварительной версии, злоумышленник несколько раз выстрелил в спину 29-летнему мужчине и скрылся на машине.

Чемпиона России по боксу Александра Костромина, убитого 7 февраля, поджидали у его дома в Белгороде. Как сообщает областное СУ СК РФ, спортсмен заходил в подъезд, когда у него за спиной появился стрелок.

Преступник несколько раз выстрелил в 29-летнего боксёра. От полученных ранений он скончался на месте происшествия, а убийца сел, предположительно, в автомобиль Lada Priora и уехал. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Лайф писал, что тело Костромина нашли недалеко от его дома. Ему 9 февраля должно было исполниться 30 лет. У спортсмена остались жена и пятилетний сын.

Боксёр выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он стал чемпионом России, а в 2014-м победил в международном турнире по боксу, проходившем в Крыму.