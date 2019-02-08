Путин назначил начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ

Президент России Владимир Путин назначил начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Им стал Олег Ильиных. Указ о назначении размещён на официальном портале правовой информации.
— Назначить… генерал-майора полиции Ильиных Олега Владимировича начальником ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ, — говорится в указе.
Также указано, что от занимаемой ранее должности он освобождён. Ильиных был главой УМВД РФ по Курганской области.
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