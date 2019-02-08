Причиной гибели артиста цирка Запашного в Элисте стала незакрученная гайка

Как уточняется, мужчина самостоятельно готовился к выступлению и должен был соблюдать правила техники безопасности.

Акробат Антон Мартынов, который в феврале 2018 года сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте, погиб из-за гайки, которая не была до конца закручена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Калмыкии.

— Мужчина перед выступлением самостоятельно зацепил стропы в карабины и закрутил фиксирующие гайки на карабинах, а причиной падения с высоты явилась незакрученная до конца гайка карабина, — заявили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, по договору оказания услуг Мартынов обязался самостоятельно проводить техническую подготовку к выступлениям и соблюдать правила техники безопасности. Акробату был проведён соответствующий инструктаж.

В ходе проверки не было установлено данных, свидетельствующих о совершении каких-либо преступлений в отношении артиста, из-за чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Гимнаст сорвался с высоты во время выступления в феврале 2018 года, после чего был госпитализирован. Сообщалось, что причиной падения стал незакреплённый карабин. Мартынов скончался от остановки сердца, проведя месяц в коме.