Украина анонсировала учения с боевыми стрельбами вблизи Крыма

Украинские силовики заявили, что планируют провести учения с боевыми стрельбами в Херсонской области, которая граничит с Крымом. В общей сложности будет проведено четыре манёвра, ближайший из которых намечен в этом месяце на испытательном полигоне Ягорлык.

— На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1, — говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины, размещённом в Facebook.

Утверждается, что манёвры будут проходить на фоне обстановки, которая максимально приближена к боевой.

Ранее сообщалось, что украинская армия получила восстановленные советские С-300.