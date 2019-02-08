Меркель заявила, что в ЕС достигли договорённости по "Северному потоку — 2"

В то же время немецкий канцлер отметила необходимость поставок ресурсов не только из России.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе достигли договорённости по вопросу поправок в Газовую директиву ЕС, а также реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом она сказала во время пресс-конференции в Берлине.

— Это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом, — уточнила она.

В то же время немецкий канцлер заявила о необходимости поставок ресурсов не только из России

Как писал Лайф, ранее Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не сделает Европу зависимой от газа из РФ.