В Финляндии рассказали о результатах эксперимента с гарантированным доходом

Его участники заявили, что чувствовали себя лучше и увереннее членов контрольной группы.

В Финляндии подвели предварительные итоги первого года двухлетнего эксперимента с гарантированным базовым доходом, сообщает телерадиокомпания Yle.

— Участники эксперимента в течение первого года трудоустраивались не лучше и не хуже людей из контрольной группы, — сообщил координатор эксперимента Охто Каннинен.

Эксперимент не повысил трудовую занятость среди участников, однако они заявили, что чувствовали себя лучше и увереннее, чем участники контрольной группы.

С января 2017 года в течение двух лет две тысячи человек, которые были выбраны случайным образом, ежемесячно получали сумму в размере 560 евро. Она не зависела от других источников их дохода и выплачивалась от того, находятся ли они в поисках работы.

Как отмечается, делать выводы о влиянии проведённого эксперимента пока слишком рано.

В 2018 году эксперты ООН назвали Финляндию самой счастливой страной в мире.