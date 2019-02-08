Заговор сквозь века. Праправнука Пушкина испугала идея расследовать гибель поэта

По мнению Александра Александровича, кто-то может воспользоваться возможностью очернить доброе имя его предка.

Последний прямой потомок Александра Сергеевича Пушкина усомнился в необходимости расследовать обстоятельства гибели великого русского поэта. По мнению Александра Александровича Пушкина, это "очень опасно".

Праправнуку писателя известно о том, что вокруг Пушкина было много интриг — из-за привычки открыто высказывать своё мнение он многим был неугоден. По его словам, современники говорили о неслучайности гибели поэта, а его знакомые "даже высказывали предположение, что Александр Сергеевич мог стать жертвой заговора".

— С одной стороны, интересно установить правду, но, с другой — такие вещи трогать очень опасно. Я опасаюсь, что кто-то может при этом воспользоваться возможностью очернить его доброе имя, — цитирует его РИА "Новости".

Напомним, Пушкин получил смертельное ранение на дуэли с кавалергардом Жоржем Дантесом, который ранее пытался ухаживать за женой поэта Натальей Николаевной, тем самым вызывая пересуды в обществе. Он скончался 10 февраля 1837 года. Сегодня депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать обстоятельства гибели поэта.