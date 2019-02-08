Путин повысил следователя, занимавшегося делом бывшего генерала Сугробова

Полковник Сергей Новиков, который возглавлял следствие по делу бывшего генерала Дениса Сугробова и предпринимателя Дмитрия Михальченко, получил повышение. Теперь он занимает пост старшего следователя при главе СКР Александре Бастрыкине. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

— Назначить: ...полковника юстиции Новикова Сергея Александровича — старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ, — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал Лайф, Сугробов был одним из главных фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Ему было предъявлено обвинение по 11 преступлениям. В апреле 2017 года суд приговорил экс-генерала к 22 годам строгого режима. Однако Верховный суд на 10 лет сократил срок Сугробову.