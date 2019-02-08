Барсик, придётся ужаться. "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных

Те, кто уже купил себе билет и собирается лететь с животными до 13 февраля, могут совершить перелёт по старым правилам.

"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных. Новые требования касаются размеров сумок-переносок и контейнеров для животных и были опубликованы на сайте авиакомпании.

— С 14 февраля размер сумки-переноски по сумме трёх измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров, — говорится в сообщении.

Масса животного вместе с контейнером или переноской не должна превышать восемь килограммов — в противном случае питомцу придётся лететь в багажном отсеке.

Те, кто уже купил себе билет и собирается лететь с животными до 13 февраля, могут совершить перелёт по старым правилам.