Клишас не согласен с отзывом Счётной палаты о проекте об устойчивом Рунете

По словам автора инициативы, основной объём финансирования программы уже предусмотрен в федеральном бюджете.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал отзыв Счётной палаты о законопроекте об устойчивости Рунета. Напомним, что в ведомстве опасаются дополнительных расходов из федерального бюджета на реализацию инициативы, а также роста стоимости товаров и услуг.

По словам одного из авторов документа, с выводами Счётной палаты нельзя согласиться: покрытие части расходов на реализацию предлагаемых мер уже предусматривается программой "Цифровая экономика". К слову, при проведении экспертизы проекта бюджета на 2019–2021 годы у надзорного органа не было замечаний к соответствующей статье расходов.

— Определённый объём финансирования, а именно 1,842 миллиарда рублей, уже заложен в расходные статьи федерального бюджета на 2019–2021 годы на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также на создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования в рамках раздела федерального бюджета "Национальная экономика", — приводит слова Клишаса РИА "Новости".

Напомним, законопроект был внесён в Госдуму в конце 2018 года. С помощью документа создаётся всеобъемлющая инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

Ранее на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в поддержку законопроекта высказались представители сразу пяти ведомств.