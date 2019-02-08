"Любимый многими поколениями". Лукашенко соболезнует в связи со смертью Юрского

Он отметил, что на белорусской земле с творчеством народного артиста РСФСР знакомы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Он отметил, что воплощённые им в кино и театре роли покоряли публику "психологической достоверностью, глубиной и силой характера".

— Ушёл из жизни любимый многими поколениями талантливый актёр, — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Лукашенко. — Врождённая интеллигентность, обаяние, профессионализм и уникальная манера игры позволили ему создать сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства.

Напомним, актёр скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет в результате остановки сердца. Прощание с ним пройдёт в Театре имени Моссовета. Похоронен Юрский будет на Троекуровском кладбище. О правилах жизни Сергея Юрского — в материале Лайфа.