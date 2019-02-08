Фальстарт. В Москве еноты-полоскуны вышли из спячки из-за оттепели

Пока что проснулись не все еноты, а только некоторые из них, чтобы провести разведку погоды в Москве.

Из-за затянувшейся оттепели в Московском зоопарке вышли из спячки еноты-полоскуны — зверьки выбрались на улицу, чтобы проверить, наступила весна или нет. Об этом сообщает официальное сообщество зоопарка в "Фейсбуке".

— Заглянувшая на этой неделе в столицу оттепель разбудила енотов-полоскунов: мирно дремавшие в своём уютном и тёплом домике звери вышли на улицу, чтобы немного побродить, осмотреть владения и, конечно же, подкрепиться, — говорится в сообщении.

Из всех животных, впадающих в спячку, еноты — самые чувствительные к перепадам температур и таянию снега звери. Они впадают в спячку группами, а просыпаются на разведку по одиночке. Если животное видит, что снег ещё не растаял, а на улице не так уж и тепло, то енот ложится спать обратно — до наступления тепла.

Как писал ранее Лайф, с середины февраля в столице ожидается похолодание, а значит, скорее всего, еноты в скором времени снова лягут спать.