Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Башкирии возросло до 19

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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Башкирии возросло до 19

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При столкновении маршрутного автобуса с опорой линии электропередачи в Стерлитамаке пострадало девятнадцать человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

— Состояние двоих оценивается как тяжёлое, остальных — средней тяжести и удовлетворительное, — цитирует ТАСС представителя министерства.

Ранее Лайф писал, что в Стерлитамаке водитель микроавтобуса, следовавшего по 41-му маршруту, не справился с управлением и на огромной скорости протаранил бетонный столб. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

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