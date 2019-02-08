Политолог рассказал, как украинцы будут выбирать из 44 кандидатов в президенты

По словам эксперта, у избирателей возникнут затруднения при выборе, а основная масса кандидатов в лучшем случае наберёт до полупроцента голосов.

На Украине завершили процесс регистрации кандидатов в президенты. Право избираться предоставлено 44 человекам. Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии Лайфу заявил, что на выборах голоса будут делиться между шестью-семью основными кандидатами.

— Каждый решает свои задачи, кому-то удастся засветиться, может быть, даже набрать полтора-два процента, возникнут иллюзии, что он может набрать пять процентов на парламентских выборах. То есть много разных выводов будет из этого всего. Ясно, что для людей, которые придут на избирательные участки, будут какие-то затруднения, но опыт показывает, что вот это множество — оно не получает и долей процента, — заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

По словам Погребинского, присутствие в бюллетенях неизвестных кандидатов не повлияет на расклад, но затруднит голосование для избирателей.

— Некоторые заблудятся, например, проголосуют за Тимошенко Юрия Владимировича, а будут думать, что голосуют за Тимошенко Юлю, а крестик поставят там, где Тимошенко Юрий. Это намеренный такой известный способ — дублировать фамилии, чтобы вводить в заблуждение, — отметил политолог.

Погребинский добавил, что у лидера партии "Батьковщина" достаточно средств объяснить избирателям, что если они хотят голосовать за неё, то на выборах должны отметить в бюллетене её кандидатуру, а не имя Юрия Тимошенко. Сама экс-премьер страны потребовала от действующего президента Петра Порошенко "убрать этого Тимошенко" из списка кандидатов в президенты.

Ранее Лайф писал, что на Украине зарегистрировали 44 кандидатов в президенты — это рекордная для страны цифра.