МИД РФ: Латинская Америка может стать полностью безвизовой для россиян

Отмечается, что соглашения в настоящий момент подписаны с 25 государствами региона из 33.

Латинская Америка может стать полностью безвизовой для граждан России. Чтобы это произошло, МИД РФ нужно прийти к соглашению с восемью странами из 33.

— Визовыми пока для нас остаются Мексика, Белиз, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гаити, Сент-Люсия, Содружество Багамских островов, Тринидад и Тобаго, — приводит ТАСС слова директора Латиноамериканского департамента министерства Адександра Щетинина. — Переговоры с ними продолжаются.

Он также отметил, что с Коста-Рикой, Суринамом и Доминиканой соглашения подписаны, однако ещё не вступили в силу.