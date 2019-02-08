В ближайшие пять лет в Москве появится 50 новых станций метро

По словам Собянина, строительство будущих объектов подземки полностью обеспечено финансово.

За прошедший год в столице было построено 17 новых станций, а в течение ближайших пяти лет появится ещё 50 станций. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в ходе коллегии Стройкомплекса города в концертном зале парка "Зарядье".

— Мы с вами, конечно, совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело-то в том, что в ближайшие пять лет нам предстоит построить ещё 50, — заявил градоначальник.

Собянин заверил, что строительство будущих объектов московской подземки обеспечено финансовыми средствами. По словам мэра, "большая часть подкреплена проектами, значительная часть находится уже в стройке".