В ближайшие пять лет в Москве появится 50 новых станций метро

За прошедший год в столице было построено 17 новых станций, а в течение ближайших пяти лет появится ещё 50 станций. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в ходе коллегии Стройкомплекса города в концертном зале парка "Зарядье".
— Мы с вами, конечно, совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело-то в том, что в ближайшие пять лет нам предстоит построить ещё 50, — заявил градоначальник.
Собянин заверил, что строительство будущих объектов московской подземки обеспечено финансовыми средствами. По словам мэра, "большая часть подкреплена проектами, значительная часть находится уже в стройке".
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