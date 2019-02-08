В Подмосковье собрали самый мощный ракетный двигатель в мире

Двигатель РД-171МВ предназначен для ракеты "Союз-5", первый пуск которой запланирован на 2022 год.

На подмосковном заводе НПО "Энергомаш" собрали первый двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5". Как написал в своём "твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это самый мощный ракетный двигатель в мире.

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.

РД-171МВ создан на базе жидкостного двигателя РД-170 и исключительно из компонентов российского производства, в том числе и системы управления и регулирования. Предполагается, что первый комплект данного двигателя поступит в 2021 году, а пуск ракеты "Союз-5" произойдёт в 2022 году.