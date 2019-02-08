В Подмосковье собрали самый мощный ракетный двигатель в мире

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В Подмосковье собрали самый мощный ракетный двигатель в мире

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Двигатель РД-171МВ предназначен для ракеты "Союз-5", первый пуск которой запланирован на 2022 год.

На подмосковном заводе НПО "Энергомаш" собрали первый двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5". Как написал в своём "твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это самый мощный ракетный двигатель в мире.

РД-171МВ создан на базе жидкостного двигателя РД-170 и исключительно из компонентов российского производства, в том числе и системы управления и регулирования. Предполагается, что первый комплект данного двигателя поступит в 2021 году, а пуск ракеты "Союз-5" произойдёт в 2022 году.

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