В России за год зафиксирован трёхкратный рост числа заболевших корью

В 2018 году в стране было зафиксировано более 1400 случаев заболевания корью среди несовершеннолетних.

С января по декабрь 2018 года корью в России заболело 2538 человек. Эта цифра в 3,5 раза больше показателей 2017 года — тогда число заболевших составило 725 человек. Сведения об инфекционных заболеваниях опубликовал Роспотребнадзор.

Отмечается, что число несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, заболевших корью, в 2018 году составило 1414 человек, а в возрасте до 14 лет — 1331 человек.

Ранее Лайф писал, что среди европейских стран рекордсменкой по числу больных корью стала Украина. По итогам 2018 года, в стране было зарегистрировано 53 218 человек, заболевших корью.