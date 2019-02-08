Диетолог рассказала, когда употребление орехов может нанести вред

В день рекомендуется съедать не более 80 мелких орешков, а крупных — не более пяти штук.

Орехи — полезный продукт. В них содержится большое количество полезных жиров, в том числе омега-3, белок, волокна, и в то же время отсутствует холестерин. Однако, как отметила диетолог Виктория Гусарова, несмотря на наличие витаминов и микроэлементов, в них может быть и вред для организма.

— Арахис способен вызвать аллергию, грецкий орех, если его есть очень много, нарушает работу головного мозга, — приводит слова специалиста "Вечерняя Москва". — У детей от орехов может случиться псориаз или экзема.

По словам Гусаровой, миндаль может стать причиной отравления — в большом количестве он отрицательно влияет на почки. Фундук может быть вреден для сосудов мозга.

Если же есть орехи в умеренном количестве, то они очень полезны:

арахис — улучшает память и укрепляет нервную систему;

грецкий орех — снижает уровень холестерина и улучшает работу ЖКТ;

миндаль с мёдом — очищает кровь и выводит желчь, а также улучшает структуру волос;

фисташки — позитивно влияют на печень и сердце;

фундук — снижает уровень холестерина и чистит кровь, а также повышает гемоглобин.

По словам диетолога, в день можно съедать не более 80 мелких орешков, а крупных — не более пяти штук в день. Тем же, кто на диете, рекомендуется до 20 грамм орехов, детям не более 10 штук.