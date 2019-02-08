Украинец обстрелял офис радиостанции и напал на полицейского с мачете — видео

Мужчина выхватил холодное оружие и полоснул по лицу правоохранителя. Ему понадобилась госпитализация.

Житель Ивано-Франковской области Украины открыл стрельбу из ружья по окнам офиса радиостанции "Калуш ФМ", после чего напал на полицейского с мачете. Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции по региону, они направлялись по вызову к зданию СМИ, когда увидели подозрительного мужчину.

— Правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьём внутри. Полицейские поинтересовались, что у незнакомца в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил мачете и нанёс оперуполномоченному ножевое ранение лица, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего 31-летнего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в центральную больницу города Калуша. Подозреваемый был задержан. У него изъяты орудия преступления, а на месте ЧП полицейские нашли восемь стреляных гильз. Причины поведения 31-летнего нападавшего и остальные обстоятельства преступления выясняются.