"Новая церковь" Украины совершила первое богослужение на Афоне

Епископ "новой церкви" Украины Одесский Павел совершил Божественную литургию в православном монастыре Пантократор на горе Афон. Об этом сообщает агентство церковных новостей "Ромфея".
Как отмечается, это первое богослужение, совершённое представителем Православной церкви Украины (ПЦУ) на Афоне.
Агентство опубликовало фотографии, на которых епископ ПЦУ запечатлён вместе с местными монахами.
Монастырь Пантократор ранее выступал за отправку делегации в Киев на церемонию интронизации главы "новой церкви" на Украине митрополита Епифания. Подавляющее большинство монастырей на Афоне выступило против этой инициативы, потому делегацию отправлять не стали.
Интронизация главы "новой украинской церкви" состоялась 3 февраля. В РЦП церемонию назвали "жалким зрелищем".
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