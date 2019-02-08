В Мексике 16 полицейских пострадали, спасая от толпы педофила

В пригороде Мехико разъярённая толпа попыталась расправиться с мужчиной, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает портал Universal, 16 полицейских получили ранения, спасая предполагаемого педофила.
#CdMx | Intentan linchar a hombre en #Xochimilco https://t.co/oKJDkC4f3y pic.twitter.com/BVzOFWiYUj— Milenio.com (@Milenio) 8 февраля 2019 г.
Правоохранителям в итоге удалось защитить мужчину от линчевания, однако ему предстоит другой суд. Предполагаемый насильник был доставлен в прокуратуру, против него начато расследование.
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