В Мексике 16 полицейских пострадали, спасая от толпы педофила

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В Мексике 16 полицейских пострадали, спасая от толпы педофила

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В пригороде Мехико разъярённая толпа попыталась расправиться с мужчиной, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает портал Universal, 16 полицейских получили ранения, спасая предполагаемого педофила.

Правоохранителям в итоге удалось защитить мужчину от линчевания, однако ему предстоит другой суд. Предполагаемый насильник был доставлен в прокуратуру, против него начато расследование.

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