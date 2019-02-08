"Это ничем не грозит". В Госдуме прокомментировали учения ВСУ вблизи Крыма

Парламентарий отметил, что у украинских военных осталось не так много возможностей для осуществления пусков.

Первый зампред Комитета ГД РФ по обороне Андрей Красов прокомментировал Лайфу сообщение украинских силовиков о запланированных на 2019 год учениях с боевыми стрельбами вблизи Крыма.

— Нам это ничем не грозит, но в любом случае те силы и средства, которые у нас есть для контроля за пусками ракет, мы должны задействовать, дабы обезопасить в первую очередь граждан РФ, проживающих на территории Республики Крым, — заявил первый заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по обороне.

Красов добавил, что не считает украинских военных достаточно безумными, чтобы они осуществили пуск ракет по мирным городам или военным объектам.

— Пусть пускают, у них не очень много их осталось, ну а мы проконтролируем пуски, откуда они были совершены, и возможные, скажем так, зоны, куда они будут приземляться, — отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВС Украины сообщили о запланированных на 2019 год учениях.