Путин повысил стипендии чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр

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Путин повысил стипендии чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин повысил стипендии чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также спортсменам, тренерам и другим членам национальных сборных по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размер пособия для спортсменов вырос с 32 до 52 тысяч рублей. Повышенные стипендии будут выплачиваться начиная с сегодняшнего дня.

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