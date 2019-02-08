Путин повысил стипендии чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр

Президент РФ Владимир Путин повысил стипендии чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также спортсменам, тренерам и другим членам национальных сборных по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размер пособия для спортсменов вырос с 32 до 52 тысяч рублей. Повышенные стипендии будут выплачиваться начиная с сегодняшнего дня.