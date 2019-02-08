"Последний крупный динозавр". Шнуров написал стих о Сергее Юрском

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"Последний крупный динозавр". Шнуров написал стих о Сергее Юрском

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Сергей Юрский. Фото: ©Агентство городских новостей «Москва»/Кардашов Антон

Перед смертью у артиста подскочил уровень сахара в крови, из-за чего он впал в заторможенное состояние.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих актёру Сергею Юрскому, который скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет. Музыкант опубликовал его в посте в Instagram.

Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр.

Ранее Лайф писал, что актёр и народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца в квартире на юго-западе Москвы. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким артиста и отметил мастерское владение Юрского своей профессией.

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