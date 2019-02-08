"Последний крупный динозавр". Шнуров написал стих о Сергее Юрском

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих актёру Сергею Юрскому, который скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет. Музыкант опубликовал его в посте в Instagram.
Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушёл со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр.
Ранее Лайф писал, что актёр и народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца в квартире на юго-западе Москвы. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким артиста и отметил мастерское владение Юрского своей профессией.
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