Помпео попытается отговорить Венгрию от участия в проекте "Турецкий поток"

В Госдепе рассказали, что во время предстоящей поездки по Европе госсекретарь обсудит с лидерами стран "российскую агрессию".

Госсекретарь США Майк Помпео призовёт Будапешт отказаться от участия в строительстве газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил представитель Госдепартамента на телефонном брифинге для журналистов.

— Госсекретарь призовёт Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту сжиженного природного газа и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки "Турецкого потока", — сказал он.

В Госдепе признались, что главная цель переговоров — попытка ослабить влияние России и Китая в Европе. Помпео также намерен добиваться, чтобы Венгрия перестала мешать сближению Украины и НАТО.

С 11 по 15 февраля американский госсекретарь посетит Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию.

Согласно проекту "Турецкий поток", должны быть построены две ветви газопровода. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Первую "нитку" планируют запустить до конца 2019 года.

Как ранее писал Лайф, о своём желании поучаствовать в "Турецком потоке" заявили Греция, Болгария и Сербия.