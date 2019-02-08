Помпео попытается отговорить Венгрию от участия в проекте "Турецкий поток"

Госсекретарь США Майк Помпео призовёт Будапешт отказаться от участия в строительстве газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил представитель Госдепартамента на телефонном брифинге для журналистов.
— Госсекретарь призовёт Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту сжиженного природного газа и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки "Турецкого потока", — сказал он.
В Госдепе признались, что главная цель переговоров — попытка ослабить влияние России и Китая в Европе. Помпео также намерен добиваться, чтобы Венгрия перестала мешать сближению Украины и НАТО.
С 11 по 15 февраля американский госсекретарь посетит Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию.
Согласно проекту "Турецкий поток", должны быть построены две ветви газопровода. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Первую "нитку" планируют запустить до конца 2019 года.
Как ранее писал Лайф, о своём желании поучаствовать в "Турецком потоке" заявили Греция, Болгария и Сербия.
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