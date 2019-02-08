В Сибири туристы получили обморожения в заповеднике

Как отмечается, у малыша окоченели ноги, в результате чего произошло сильное переохлаждение.

В Красноярском крае в заповеднике "Столбы" во время патрулирования спасатели обнаружили потерявшего дорогу туриста. Об этом сообщается на сайте КГКУ "Спасатель".

В справке о выездах за сутки с 7 на 8 февраля уточняется, что заблудившийся мужчина замерзал. Он получил лёгкое обморожение пальцев правой руки и ноги.

Как отмечается, на днях в этом же заповеднике спасатели отогрели малыша, у которого окоченели ноги. По всей видимости, сначала ребёнок не почувствовал, что начал замерзать.

— Обморожения не было, но переохлаждение было сильное, ребёнок плакал, было больно, — рассказал Дмитрий Тырцев, начальник поисково-спасательного отряда КГКУ "Спасатель", в интервью программе "Вести. Красноярск".

Ранее Лайф писал о рекомендациях специалистов Роспотребнадзора о том, что нужно делать, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.