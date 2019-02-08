Во время допросов женщина раскаялась и созналась в содеянном. Второй опекун к смерти ребёнка оказался не причастен.

В Подмосковье арестован опекун погибшего в Подольске трёхлетнего малыша. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

На допросе женщина раскаялась и призналась в содеянном. Выяснилось, что в день трагедии она нанесла ребёнку несколько ударов рукой, отчего малыш упал, потерял сознание и скончался в больнице от полученных травм.

Кроме того, оказалось, что женщина регулярно наносила ребёнку побои из-за того, что не справлялась с его воспитанием. Отмечается, что второй опекун ребёнка к произошедшему не причастен.

Как писал ранее Лайф, в Подольске при невыясненных обстоятельствах погиб трёхлетний ребёнок. В отношении его опекунов было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть" и "Неисполнение обязательств по воспитанию несовершеннолетнего". Также уголовное дело было возбуждено в отношении органов опеки по статье "Халатность".