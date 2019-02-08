Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Предполагается, что корабль войдёт в атмосферу Земли над Тихим океаном 25 февраля.

Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию происходящего на орбите ведёт сайт НАСА.

Cygnus прибыл на МКС в ноябре прошлого года. Он доставил туда необходимое оборудование и материалы для научных исследований, а также запас провианта. Обратно корабль увезёт с орбиты отработанные материалы, которые сгорят вместе с ним при входе в атмосферу Земли.

Сообщается, что корабль отстыковался от механического манипулятора в 19:16 по московскому времени, когда МКС пролетала над побережьем Перу. Процессом руководят два бортинженера: астронавт НАСА Энн Макклейн и её канадский коллега из космического агентства Давид Сен-Жак.

Предполагается, что корабль войдёт в атмосферу Земли 25 февраля над Тихим океаном. До этого времени он будет находиться на орбите для некоторых научных экспериментов.