"Пора освежиться". Депутат Рады облил водой кандидата в президенты

Традиционная перепалка произошла после громких обещаний за год повысить пенсии и минимальные зарплаты украинцев в несколько раз.

Украинский народный депутат Сергей Шахов облил водой кандидата в президенты страны Романа Насирова в эфире ток-шоу на телеканале ZIK.

Сообщается, что Насиров во время своего выступления заявил, что всего за год минимальную зарплату в стране можно поднять до 554 долларов (сейчас она составляет 114 долларов), а пенсию — до 184 долларов (против нынешних 53).

По данным телеканала, разгневанный парламентарий в ответ заявил, что всем претендентам на пост главы государства необходимо пройти детектор лжи и провериться у психиатров.

— Вы сейчас людям говорите о заработных платах, о пенсии, а при какой власти вы работали? — спросил Шахов.

После этого он схватил со стола стакан с водой и плеснул в лицо оппоненту. Носиров отреагировал спокойно и объявил, что ничто не в силах "подмочить его репутацию".

Как ранее писал Лайф, в январе 2019 года минимальная зарплата на Украине выросла на 12 процентов. Сообщалось также, что пенсии в стране с 2013 года уменьшились в 2,2 раза.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Зарегистрировались 44 кандидата.